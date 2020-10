Gianluca Vacchi: il video del collaboratore che cade dallo skateboard è virale

Ebbene, stavolta ne ha pubblicato uno dove non finisce bene. Nel filmato si vede Gianluca Vacchi sullo skateboard con in una mano un bastone da selfie e una bottiglia di succo di frutta nell’altra: lo stesso fanno dietro di lui alcuni membri del suo staff, se non fosse che ad un certo punto un suo cameriere cade rovinosamente a terra!

foto: Kikapress