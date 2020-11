Sonia Bruganelli, ospite a Casa Chi, difende l'amica Elisabetta Gregoraci andando contro Selvaggia Roma e Giulia Salemi, ma sul web le sue parole non piacciono

Sonia Bruganelli è stata ospite nel programma “Casa Chi” ed ha commentato le vicissitudini legate al Grande Fratello Vip e ai suoi concorrenti, spendendosi molto a favore della sua amica Elisabetta Gregoraci.

LEGGI ANCHE: — ‘Sono allibita dalla cattiveria’, Sonia Bruganelli difende Elisabetta Gregoraci e attacca Selvaggia Roma

Gf Vip Sonia Bruganelli Giulia Salemi, cosa ha detto

Sonia ha voluto prendere le difese di Elisabetta, soprattutto dalle accuse di essere famosa e snob solo perchè ex compagna di Briatore: “Elisabetta sta tirando fuori quella che è. Ha avuto un bambino con Flavio, è stata con lui, però è anche tanto altro. Questa volontà di voler sempre e solo associare la persona meno famosa, meno ricca, meno importante all’altra non è bello”

Sonia Bruganelli non ha nascosto di aver vissuto situazioni simili in quanto moglie di Paolo Bonolis ed ha sottolineato che per altri concorrenti, come ad esempio Selvaggia Roma, attaccare Elisabetta è un modo per emergere.

Quando si è passati poi a parlare dello scontro fra la Gregoraci e Giulia Salemi, Sonia ha risposto brevemente: “Giulia era la ragazza che andò al Festival di Venezia con il vestito aperto, insieme a Dayane Mello, di che stiamo parlando?”

Sul web non tutti hanno preso bene queste parole di Sonia e si è scatenata una polemica:

Non ho capito la critica della Bruganelli su Giulia Salemi per il vestito a Venezia, non si vedeva nulla comunque e ho visto top model vestite ancora meno, ma di che parla…#gfvip — Influenzer (@denoialtri) November 26, 2020

Oltre alle parole (brutte) della Bruganelli la cosa più assurda è Parpiglia che si mette ad applaudire… — ▪️Marty ▪️ (@MartinaParise5) November 26, 2020