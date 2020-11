GF Vip, lite furiosa tra Gregoraci e Selvaggia Roma: ‘Ma chi sei tu’

Selvaggia Roma torna in casa dopo due in giorni in cucurio ed è subito lite con Elisabetta Gregoraci: le due concorrenti del GF Vip si accusano a vicenda

Ancora tensioni nella casa del GF Vip. Mercoledì sera sono volate parole grosse tra Elisabetta Gregoraci e Selvaggia Roma, dopo le punzecchiature dei giorni scorsi. La situazione è esplosa e le due concorrenti si sono scagliate l’una contro l’altra senza risparmiarsi e accusandosi a vicenda. Per la showgirl calabrese è il secondo scontro in pochi giorni, dopo quello avuto con Dayane Mello, che l’ha fatta pure scoppiare in lacrime.

LEGGI ANCHE: — Pierpaolo Pretelli litiga con Elisabetta Gregoraci a causa di Selvaggia Roma: ecco il video

GF Vip, furiosa lite tra Elisabetta Gregoraci e Selvaggia Roma

Le prime avvisaglie della tempesta che si sarebbe da lì a poco abbattuta nella casa del GF Vip si erano avute nel pomeriggio. Elisabetta Gregoraci aveva sentito Selvaggia Roma che nel cucurio parlava male di lei con Pierpaolo Pretelli. La showgirl non è riuscita a far finta di niente e, nonostante divise dalla vetrata, ha invitato la coinquilina a parlare d’altro.

Selvaggia ribadiva la sua posizione sul rapporto dei Gregorelli, ritenendo che Elisabetta non sia interessata davvero all’ex velino. Stanca di tali illazioni, la Gregoraci ha sbottato: “Ma chi sei tu per dire questo? Vai a cag*re!”.

In serata, mentre i concorrenti stavano per mettersi a tavola per cenare, la porta del cucurio si è aperta e Pierpaolo e Selvaggia sono tornati in casa. La discussione tra le due donne è così proseguita con toni davvero accesi.

“Non ti conosco, non devi parlare di me. Fai il tuo percorso nella casa e non il mio. Sei innamorata di Pierpaolo? Diglielo! Ma lascia stare me” si è sfogata Elisabetta. Selvaggia ha replicato dando della maleducata alla sua interlocutrice e non ha usato parole tenere: “Sei falsa. Leva quella maschera e non fare la vittima” ha detto in maniera provocatoria.

Selvaggia Roma ed Elisabetta Gregoraci non hanno chiarito e probabilmente non c’è una reale intenzione di farlo: continueranno a litigare nella casa del GF Vip?