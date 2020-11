GF Vip, Elisabetta Gregoraci scoppia in lacrime: ‘Non ce la faccio più’

Dopo la puntata del GF Vip, Elisabetta Gregoraci ripensa alle parole dure di Dayane su di lei e scoppia a piangere: "Pregiudizi su di me"

È arrivato il momento del confronto nella casa del GF Vip tra Dayane Mello ed Elisabetta Gregoraci. La showgirl calabrese è rimasta particolarmente turbata dalla dichiarazioni della coinquilina nei suoi confronti, che l’ha criticata sia per il suo comportamento in casa e sulla sua vita privata. Parole inattese, quelle pronunciate dalla modella brasiliana, che Elisabetta non è riuscita a dimenticare, tanto da avere un crollo emotivo.

LEGGI ANCHE: — ‘Non è più un bambino’, Flavio Briatore pubblica la foto di Nathan Falco e si stupisce del cambiamento. GUARDA LA FOTO

GF Vip, Elisabetta Gregoraci in lacrime per le parole di Dayane

Il giorno dopo la puntata del GF Vip, Elisabetta Gregoraci è poco serena e ripensa alle dichiarazioni di Dayane su di lei. Frasi forti che non riesce proprio a giustificare e che l’hanno sorpresa visto che a suo dire fino al giorno prima non aveva avuto sentore di un’antipatia nei suoi confronti. La conduttrice di Battiti Live non nasconde la sofferenza e prima di dedicarsi al suo quotidiano allenamento si lascia andare a un pianto liberatorio, confidandosi con Andrea Zelletta.

“Mi ha ferito perché in questi due mesi non c’era mai stato uno scontro o una lite” spiega al suo coinquilino. Ely ritiene ingiuste le accuse che Dayane le ha rivolto, sostenendo di essersi sempre data da fare in casa per aiutare tutti, non tirandosi indietro nelle faccende domestiche.

Ma le parole che più l’hanno colpita sono state quelle sulla sua vita privata. La Mello infatti aveva detto che la Gregoraci non ha mai fatto niente nella vita se non sposare un miliardario, riferendosi all’ex marito Flavio Briatore. “È un pregiudizio che mi porto dietro da 20 anni, basta non ce la faccio più” ha detto la showgirl di Soverato tra le lacrime.

A confortarla, poi, sono arrivate anche Stefania Orlando e Rosalinda Cannavò. Quest’ultima, migliore amica di Dayane, si dice dispiaciuta e le spiega che la modella brasiliana sa di aver sbagliato. “Si è espressa male” aggiunge Giulia Salemi.

Il confronto tra Elisabetta e Dayane

Poco prima, la giovane siciliana aveva suggerito a Dayane di confrontarsi con Elisabetta Gregoraci: “L’ho vista piangere, mi dispiace, parlaci” le aveva detto. Lei non sembrava molto convinta di chiarire, poi però le due donne si sono confrontate.

“Quello che hai detto tu non me lo aspettavo, perché io e te abbiamo parlato molto in questi mesi, mi potevi dire se non ti piaceva qualcosa. Tu da un giorno all’altro hai cambiato opinione, io sono diversa, se ho un problema te lo dico subito e non lo covo” si è sfogata Elisabetta. “So di aver sbagliato, non volevo andare sul personale. Perdonami però se puoi, io non penso queste cose, non dovevo entrare nel personale” ha ammesso dispiaciuta Dayane.

Le due riusciranno a tornare amiche come prima?