Sonia ha voluto prendere le difese di Elisabetta, soprattutto dalle accuse di essere famosa e snob solo perchè ex compagna di Briatore: “Elisabetta sta tirando fuori quella che è. Ha avuto un bambino con Flavio, è stata con lui, però è anche tanto altro. Questa volontà di voler sempre e solo associare la persona meno famosa, meno ricca, meno importante all’altra non è bello”

Sonia Bruganelli non ha nascosto di aver vissuto situazioni simili in quanto moglie di Paolo Bonolis ed ha sottolineato che per altri concorrenti, come ad esempio Selvaggia Roma, attaccare Elisabetta è un modo per emergere.