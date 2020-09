Uomini e Donne torna in onda il 7 settembre e Gemma Galgani si fa il lifting: "Tirata a lucido" titola il settimanale Nuovo TV. La foto

Dopo la pausa estiva, Uomini e Donne torna a occupare il primo pomeriggio di Canale 5. Tante le novità che lo storico dating show ha in serbo per il pubblico, a partire da uno studio rinnovato per garantire le misure anti-Covid. Nel programma ritroveremo alcuni dei personaggi più iconici: da Tina Cipollari a Gianni Sperti, passando per Gemma Galgani che pare si sia sottoposta al lifting.

Gemma Glagani è ricorsa al lifting?

La foto del nuovo viso tirato e senza rughe della famosa dama torinese è stata pubblicata da Nuovo Tv. Gemma Galgani, a 70 anni, finisce sulla copertina del settimanale proprio per il lifting a cui sarebbe ricorsa per ritrovare la giovinezza. E pare che il ritocchino sarà uno degli argomenti della prima puntata di Uomini e Donne, che torna da lunedì 7 settembre.

La storica rivale televisiva di Tina, incontrerà anche il giovane Sirius col quale aveva iniziato una controversa storia d’amore prima dell’estate. Poi i due si sarebbero allontanati e ora avranno modo di confrontarsi davanti a Maria De Filippi. Intanto, per Gemma arriverà un nuovo corteggiatore, pronto a farla innamorare.

Torna Uomini e Donne

L’affezionato pubblico di Uomini e Donne è impaziente di vedere la nuova edizione del programma, la 25esima, sebbene molti telespettatori si fossero affezionati a Day Dreamer. La pandemia ha spinto la produzione a rinnovare lo studio per garantire il massimo rispetto delle misure anti-Covid.

Ci saranno spazi molto più ampi, un led a 360 gradi circolare posizionato al centro dello studio e due passerelle sopraelevate dalle quale scenderanno i protagonisti del dating show. Altra novità di quest’anno: la fusione del Trono Classico e del Trono Over.