Gemma Galgani lifting: come la rivedremo a Uomini e Donne

Dopo la pausa estiva, Uomini e Donne torna a occupare il primo pomeriggio di Canale 5. Tante le novità che lo storico dating show ha in serbo per il pubblico, a partire da uno studio rinnovato per garantire le misure anti-Covid. Nel programma ritroveremo alcuni dei personaggi più iconici: da Tina Cipollari a Gianni Sperti, passando per Gemma Galgani che pare si sia sottoposta al lifting.

LEGGI ANCHE: — Tina Cipollari furiosa con Federico Fashion Style: ‘Gemma viene qua? Tra me e te finisce’. Ecco il video

Foto: Red Communications