Flavio Briatore inaugura Crazy Pizza ma è polemica: la pizza volante sfiora i capelli del pizzaiolo?

Flavio Briatore ha inaugurato il Crazy Pizza, la sua nuova pizzeria a Montecarlo, ma il web lo ha subissato di polemiche di fronte alle prime foto e al video del pizzaiolo.

Si chiama Crazy Pizza il nuovo locale inaugurato da Flavio Briatore. Ma la nuova impresa del patron del Billionaire ha subito attirato su di sé una lunga serie di critiche e polemiche riguardo al suo modo di preparare la pizza. Ma per quale motivo? Cosa avrà combinato stavolta il buon Flavio?

Le polemiche del web sul Crazy Pizza di Flavio Briatore

Andiamo con ordine. La catena Crazy Pizza esiste già dall’anno scorso, con un ristorante a Londra e uno a Porto Cervo, ma qualche giorno fa Flavio Briatore ha inaugurato un ulteriore locale a Montecarlo.

Le prime polemiche riguardano in realtà l’aspetto della pizza, che pare essere ben lontano dagli standard della lunga lievitazione e dell’alveolatura del cornicione.

“A me non sembrano lievitate al punto giusto – scrive un utente – Belle fini come piacciono a me però non sono lievitate”. E ancora: “Pane azzimo condito come una pizza… non chiamatela pizza per favore, chiamatela piadina”.

È polemica sul video del pizzaiolo del locale di Briatore

Ma non è tutto. Nonostante il suo aspetto, la pizza sembra essere piaciuta a molti, tra cui a Roberto Parli (il marito di Adriana Volpe), che ha postato un video nel quale si vede il pizzaiolo del Crazy Pizza di Flavio Briatore che fa volteggiare sopra la testa una pizza gigante… In molti hanno però storto il naso di fronte al video, notando come la pizza sfiori i capelli del pizzaiolo.

“Non è igienico“, scrive un utente. E un altro gli fa eco: “Grande Pizza con strusciata di capelli“. E un’altra chiosa: “Bello lo spettacolo… ma io non la mangerei“…

Flavio Briatore si farà condizionare da queste critiche? O andrà dritto a muso duro per la sua strada? Quale scelta farà?

