Flavio Briatore inaugura il Crazy Pizza a Montecarlo

Le prime polemiche sulle pizze del locale di Briatore riguardano in realtà l’aspetto della pizza, ben lontano dagli standard della lunga lievitazione e dell’alveolatura del cornicione.

“A me non sembrano lievitate al punto giusto – scrive un utente – Belle fini come piacciono a me però non sono lievitate”.

E ancora: “Pane azzimo condito come una pizza… non chiamatela pizza per favore, chiamatela piadina”.

foto: Kikapress