La nonna di Fedez è stata ospite nel nuovo podcast del rapper ma le sue dichiarazioni sollevano un vespaio di polemiche

È già polemica per la prima puntata di Muschio Selvaggio, il nuovo podcast di Fedez e Luis Sal in cui è stata ospite anche la nonna del rapper. L’anziana signora, sbarcata su Instagram nei mesi scorsi, ha rilasciato dichiarazioni discutibili che hanno sollevato un polverone sui social.

Le dichiarazioni della nonna di Fedez fanno discutere

Per l’esordio del suo nuovo podcast realizzato con l’inseparabile amico youtuber Luis Sal, Fedez ha invitato sua nonna. La signora Luciana, che i fan del rapper milanese hanno avuto modo di conoscere anche su Instagram, si è lasciata andare a commenti piuttosto discutibili.

Intanto, chiacchierando con il famoso nipote, ha elogiato Benito Mussolini. “Ci vuole qua oggi, quello che era prima e non quello che è stato dopo. Io l’ho conosciuto, ho preso un premio da Mussolini. Avevo 6 anni (…) Voi pensate al Mussolini che c’è stato dopo, ma all’inizio ha fatto la Marcia su Roma e oggi ci vorrebbe la Marcia su Roma” ha detto la nonnina. Fedez ha provato a dissociarsi: “Nonna, non puoi dire una cosa del genere. Non sono d’accordo con te”.

Le accuse di razzismo

Ma la seconda parte dello show non è andata meglio. In studio con Fedez, Luis Sal e la nonna c’era anche il rapper Bello Figo, di origini ghanesi. La signora Luciana, pensando di fare un complimento al giovane ospite, ha detto: “Però sei bello per la tua razza”.

Parole che hanno scatenato le ire di un connazionale di Bello Figo, il blogger Louis Pisano che si è scagliato contro nonna e nipote su Instagram.

“Qualcuno venga a prendere la nonna e la metta dentro casa perché sta facendo davvero troppo” ha scritto sulle sue IG Stories. Ma Pisano ne ha anche per Fedez, che manda letteralmente a quel paese.

“Vaff****lo Fedez per aver postato questo video spacciandolo per tenero e che appoggi la tua nonna razzista del cavolo. Con la frase ‘Sei bello per la tua razza’ lei voleva intendere che solitamente la sua/mia razza è brutta? Ma che ca**o di problemi avete?!” ha sbottato.

Insomma, dopo le accuse di omofobia lanciate da Tiziano Ferro, ora anche le accuse di razzismo, anche se sui social ci sono diversi utenti che sembrano aver apprezzato l’ironia della signora Luciana.