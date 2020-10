Selvaggia Lucarelli contro Federico Fashion Style che non indossa correttamente la mascherina sul posto di lavoro: è polemica sui social

Federico Fashion Style finisce di nuovo al centro delle polemiche sui social. Il parrucchiere delle Vip è stato duramente criticato da Selvaggia Lucarelli per essersi mostrato al lavoro senza mascherina. Un gesto incosciente che potrebbe mettere a rischio la sua salute e quella degli altri, proprio in un periodo in cui contagi da Covid continuano a salire vertiginosamente.

Selvaggia Lucarelli smaschera Federico Fashion Style

Il post di Selvaggia Lucarelli su Instagram è spietato. D’altronde, la foto di Federico Fashion Style che la giornalista ha condiviso non lascia spazio a dubbi o interpretazioni. L’hair stylist, infatti, è ritratto mentre lavora nel suo salone e non indossa correttamente la mascherina: invece di coprire naso e bacco, copre il mento!

Selvaggia ha dunque espresso la sua opinione, con toni affatto teneri:

Anche oggi, questo soggetto da 1 milione di follower (di cui mi mandate da mesi video che certificano il pessimo esempio che è) lavora senza mascherina. Questo dopo la sua mirabile estate in Sardegna con Covid portato a casa e nel suo negozio. Con conseguente quarantena per chi era entrato in contatto con lui, clienti compresi. Il problema però non è manco lui, ma voi che ci andate. Gente così va evitata come la peste. Anzi, come il Covid.

I precedenti

Non è la prima volta che Federico Fashion Style, che tra l’altro è stato positivo al Covid, riceve critiche per il mancato rispetto delle misure anti-contagio. Anche in occasione del suo compleanno, ad esempio, il giovane di Anzio aveva organizzato una festa con amici in cui nessuno indossava la mascherina e tutti ballavano molti vicini.

Anche la notizia stessa del suo contagio, dopo le vacanze in Sardegna, suscitò polemiche, visto che febbricitante era sceso in spiaggia per dimostrare di non essere positivo. Al suo rientro a Roma, però, il tampone diede un esito diverso. Federico, come già fatto in passato, replicherà alle nuove critiche di Selvaggia?