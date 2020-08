Selvaggia Lucarelli critica il comportamento di Federico Fashion Style sul Covid e lui replica tirando in ballo il fidanzato di lei: i post al veleno sui social

Botta e risposta al vetriolo tra Selvaggia Lucarelli e Federico Fashion Style. Dopo aver annunciato di essere positivo al Covid, il parrucchiere delle Vip è intervenuto in un programma televisivo per denunciare i mancati controlli al rientro dalla Sardegna. La giornalista lo attacca, ritenendolo un irresponsabile: con la febbre non avrebbe dovuto proprio lasciare l’isola. E lui replica, tirando in ballo il fidanzato di lei.

Selvaggia Lucarelli contro Federico Fashion Style

Prima di raccontarlo in tv, l’hair stylist aveva già parlato dei mancati controlli al suo arrivo a Civitavecchia dopo le vacanze in Sardegna. Il parrucchiere di Anzio ha denunciato l’assenza di personale per sottoporre i passeggeri del traghetto ai tamponi e per la misurazione della temperatura. Federico Fashion Style ammette di essersi imbarcato con la febbre al suo rientro a Roma e Selvaggia Lucarelli, che di recente ha attaccato anche Flavio Briatore per il selfie dall’ospedale, sbotta su Instagram.

“E ora parliamo di quest’altro genio. Prima cosa: con la febbre e i sintomi elencati non sali su una nave. Chiami la guardia medica e la ASL sarda. Seconda cosa: il test sierologico non si fa con la malattia agli esordi, ma dopo. Se lo ignori avendo attività commerciali e con una pandemia in corso da mesi è grave. Infine evita di andare in tv a raccontare la tua esperienza, che è pessima e diseducativa. Se vi comportate da irresponsabili, almeno risparmiateci di vedervi fare autopromozione in tv”.

La replica di Federico

Non si è fatta attendere la replica del protagonista del Salone delle Meraviglie. Contro Selvaggia Lucarelli, Federico Fashion Style ha pubblicato un lungo messaggio nelle Ig Stories in cui tira in ballo anche il compagno della giornalista, il food blogger Lorenzo Biagiarelli.

“Cara Selvaggia, sono felice della sua attenzione nei miei confronti, ma credo che lei non ha seguito la mia intervista e il “de relato” non sempre vi aiuta a voi giornalisti famelici di riempire una storia su Instagram. Quanto al mio bisogno di auto-promozione le garantisco che non ho bisogno di questo, mi piace la tv, vero, come piace a lei, ricordo i suoi esordi al reality show La Fattoria: anche lei ha fatto tanta gavetta, ora per fortuna ha trovato il ruolo di giudice in Ballando e forse travisa la realtà perché pensa di essere un giudice anche nella vita? Ora sono felice tuttavia che tra una “magnata” e l’altra in giro per i paesi della Puglia con il suo fidanzato “bear” lei mi abbia pensato. Le auguro il meglio e spero di conoscerla presto per aggiustare il suo look”.

‘Come se fosse un insulto’, Federico Fashion Style attacca Selvaggia Lucarelli: ironia sui social

Parole che hanno scatenato ironia sui social: da quando ‘bear’ è un insulto? E che c’entra il fidanzato di Selvaggia nella querelle?

oh, dice Federico Fashion Style che @lorenzobiagiare è un fidanzato bear. Come se fosse un insulto, per altro 😂 pic.twitter.com/uKfbmJ1tcw — Francesco Canino (@fraversion) August 26, 2020

Nei giorni scorsi, Federico era stato criticato anche da Deianira Marzano, che per prima aveva insinuato che il parrucchiere fosse positivo al Covid mentre era in vacanza in Sardegna.