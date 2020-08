Federico Fashion Style attacca Selvaggia Lucarelli

“Cara Selvaggia, sono felice della sua attenzione nei miei confronti, ma credo che lei non ha seguito la mia intervista e il “de relato” non sempre vi aiuta a voi giornalisti famelici di riempire una storia su Instagram. Quanto al mio bisogno di auto-promozione le garantisco che non ho bisogno di questo, mi piace la tv, vero, come piace a lei, ricordo i suoi esordi al reality show La Fattoria: anche lei ha fatto tanta gavetta, ora per fortuna ha trovato il ruolo di giudice in Ballando e forse travisa la realtà perché pensa di essere un giudice anche nella vita? Ora sono felice tuttavia che tra una “magnata” e l’altra in giro per i paesi della Puglia con il suo fidanzato “bear” lei mi abbia pensato. Le auguro il meglio e spero di conoscerla presto per aggiustare il suo look”.

Foto: Kikapress