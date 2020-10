Federico Fashion Style pubblica un post su Instagram ma sbaglia a coniugare il verbo essere: poi si corregge ma peggiora la situazione...

Non ce la fa proprio a stare lontano dalle polemiche, Federico Fashion Style. Il parrucchiere delle Vip ne ha combinata un’altra delle sue ma questa volta non c’entra il suo lavoro, bensì un semplice post su Instagram. L’estroso hair stylist voleva lanciare un messaggio positivo ai suoi follower, di quelli che diventano fonte di ispirazione per chi legge. Peccato che abbia commesso un evidente errore grammaticale, che ha suscitato grande ironia tra gli utenti.

Federico Fashion Style e quell’imperdonabile errore grammaticale

Il parrucchiere di Anzio, che ha da poco festeggiato il compleanno, ha condiviso una foto su Instagram che lo ritrae in centro a Roma. Federico Fashion Style si mostra in un completo rigorosamente animalier – il suo stile preferito – mentre rivolge lo sguardo davanti a sé, concentrato sui suoi pensieri. Sullo sfondo, sembra esserci la famosissima Fontana di Trevi.

Uno scatto ben fatto, che ha ottenuto moltissimi like. Ma chi si è soffermato sulla caption, oltre che sull’immagine, non ha potuto fare a meno di notare un imperdonabile errore grammaticale. “Si sempre te stesso” scrive infatti nel post. Notato niente? Federico ha sbagliato a coniugare l’imperativo del verso essere: avrebbe dovuto scrivere “Sii sempre te stesso”.

L’ironia dei fan

Uno scivolone che non è passato inosservato, ma che sarebbe il secondo in poco tempo e sulla stessa frase. Prima ancora, Federico Fashion Style aveva scritto: “Essi sempre te stesso”. Insomma, due errori in uno!

L’ironia dei fan, manco a dirlo, ha subito travolto il parrucchiere di Anzio, che ha ricevuto qualche commento goliardico. “Che italiano perfetto” ha osservato ad esempio qualcuno. E poi in tanti gli hanno suggerito la forma corretta da utilizzare nel post. Ma Federico avrà recepito?