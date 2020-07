Aida Yespica fa innervosire Federico Fashion Style: acqua in faccia durante lo shampoo

Federico Fashion Style sbrocca di brutto con Aida Yespica e le spruzza l’acqua in faccia durante lo shampoo: ecco il perché.

Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style è il celebre protagonista de Il Salone delle Meraviglie, nonché conclamato parrucchiere dei VIP: tra loro si annovera anche Aida Yespica, che però ha vissuto momenti di vero terrore mentre il coiffeur più famoso della tv le faceva lo shampoo. Ma cosa avranno mai combinato?

LEGGI ANCHE: — Federico Fashion Style lamenta: ‘nessun aiuto dallo Stato’. Ecco quanto costa una messa in piega dal parrucchiere dei vip dopo il lockdown

Federico Fashion Style si vendica su Aida Yespica

Andiamo con ordine. Su Instagram è comparso un video nel quale la showgirl venezuelana era intenta a farsi fare lo shampoo nel salone milanese del buon Federico. Ebbene, durante la seduta ad un certo punto Aida ha cominciato a chiedere all’hair stylist di stare attento al trucco, mettendosi continuamente le mani sul viso.

Lui, all’inizio, ha chiesto di togliere le mani, ma di fronte all’insistenza della sua celebre cliente ha deciso di vendicarsi. In un raptus di nervosismo, infatti, Federico ha deciso di rovinare definitivamente il trucco di Aida Yespica, gettandole in faccia l’acqua per lo shampoo!

Spunta la verità su quel video con Aida e Federico

Sembra strano? Sembra folle? Niente di cui preoccuparsi: è tutta una montatura! Lo stesso Federico ha postato il video sui suoi canali scrivendo: “Quanti colleghi parrucchieri vorrebbero essere al mio posto….ogni tanto togliersi una soddisfazione quando le clienti ti dicono attenzione al trucco! E stavolta io ad Aida Yespica gli ho fatto addirittura il bidè! Hahahah ahahhah ERA UNO SCHERZO…stavamo imitando un video che gira sul web! Aida mio amor”.

È risaputo infatti che tra Aida Yespica e Federico Fashion Style ci sia un bellissimo rapporto di collaborazione, tanto che la bella showgirl ha spesso fatto da testimonial allo shop web dell’hair stylist di Real Time.

Leggi anche Tina Cipollari furiosa con Federico Fashion Style: ‘Se questa viene qua, tra me e te finisce’ Anche Gemma Galgani cliente di Federico Fashion Style e Tina Cipollari si irrita: scenata di gelosia nel salone dell'hair stylist delle Vip

Foto: Kikapress \ Discovery