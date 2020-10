"Il Covid è stata una benedizione divina": scatenano polemiche le parole di Donald Trump che torna a mostrarsi in un video su Twitter

Donald Trump torna a mostrarsi in un video su Twitter dopo il ricovero in ospedale. Il presidente degli Stati Uniti si è fatto immortalare, ancora una volta senza mascherina, davanti alla Casa Bianca, in giardino, e si rivolge agli americani parlando del Covid, di come l’ha affrontato e di come ne starebbe uscendo. Trump cita anche la cura sperimentale a cui è stato sottoposto e i benefici che ha potuto sperimentare su stesso. Promette che presto sarà disponibile un vaccino e garantisce il suo impegno affinché le stesse cure che ha avuto lui siano applicate a tutti gli americani. Poi, una frase che sta facendo discutere: il Covid sarebbe una benedizione divina.

Donald Trump torna a parlare in video

Il silenzio non fa per lui. Donald Trump ha pubblicato un nuovo video su Twitter in cui dichiara di sentirsi in perfetta forma, dopo le dimissioni dal Walter Reed. Il presidente americano ha trascorso quattro giorni in ospedale dopo essere risultato positivo al Covid-19. Ha ricevuto le migliori cure. “E’ stato incredibile, mi sono sentito bene subito, è incredibile come funzioni. Mi sento alla grande” ripete più volte nella clip.

Per questo annuncia che il Regeneron, il trattamento sperimentale a base di anticorpi sintetici con cui è stato curato, dovrà essere disponibile gratuitamente per tutti. Gli americani, promette, dovranno essere curati allo stesso modo del presidente.

“Voglio per voi quello che ho avuto io e lo renderò gratis, non voglio che paghiate per una colpa non vostra” continua Trump, che non si lascia sfuggire l’occasione per duro attacco politico. “La colpa è della Cina e pagherà un grande prezzo” annuncia ancora minaccioso.

A MESSAGE FROM THE PRESIDENT! pic.twitter.com/uhLIcknAjT — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2020

Le polemiche

Il nuovo video di Trump ha innescato una serie di polemiche sui social. Intanto, perché torna a mostrarsi senza mascherina, nonostante non sia ancora guarito dal Covid. D’altronde il presidente è sempre stato refrattario all’uso del dispositivo di protezione individuale, che in rare occasioni ha sfoggiato.

Poi, c’è una frase che ha lasciato perplessi molti utenti: “Penso che il mio contagio sia stata una benedizione di Dio, una benedizione sotto mentite spoglie”. Parole che non sono piaciute, soprattutto a chi ricorda le oltre 210 vittime per Covid negli Stati Uniti.