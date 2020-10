Donald Trump parla in un un nuovo video su Twitter

Il silenzio non fa per lui. Donald Trump ha pubblicato un nuovo video su Twitter in cui dichiara di sentirsi in perfetta forma, dopo le dimissioni dal Walter Reed. Il presidente americano ha trascorso quattro giorni in ospedale dopo essere risultato positivo al Covid-19. Ha ricevuto le migliori cure. “E’ stato incredibile, mi sono sentito bene subito, è incredibile come funzioni. Mi sento alla grande” ripete più volte nella clip.

Foto: Kikapress