‘Totale disconnessione dalla realtà’, Diletta Leotta e lo scatto che divide i fan

Diletta Leotta ha postato una foto in vacanza sul Monte Bianco ma i suoi follower sembrano non avere apprezzato. Ecco il perché.

Le foto di Diletta Leotta sul Monte Bianco fanno insorgere il web

Che Diletta Leotta ami destare scalpore sui social network non è affatto una novità, ma stavolta le foto sul Monte Bianco della giornalista di Dazn hanno finito per fare davvero arrabbiare il popolo del web. Ma cosa avrà mai combinato di tanto terribile? Come mai tanto clamore?

Diletta mostra un panorama stupendo sulla neve

Andiamo con ordine. Diletta Leotta ha approfittato della pausa campionato per passare qualche giorno sul Monte Bianco, da dove ha postato una serie di fotografie di monti innevati, splendidi momenti di relax e di panorami stupendi. Tutto molto bello se non fosse che tantissimi utenti se la sono presa in malo modo con lei, riempiendola di commenti negativi.

È accaduto ad esempio anche sotto l’ultimo post della showgirl, che si è mostrata a tavola con un bicchiere di vino mentre sullo sfondo il meraviglioso paesaggio alpino dello skyway del Monte Bianco dà bella mostra di sé.

I commenti degli haters contro la Leotta: “totale disconnessione dalla realtà”

“Si potrebbero anche evitare ste pagliacciate di questi tempi…”, ha scritto ad esempio un utente tirando in ballo l’emergenza coronavirus in Italia. E poi ha rincarato anche la dose: “una foto del genere, da parte di un personaggio pubblico, di questi tempi, ne dimostra la più totale disconnessione dalla realtà”.

Ma questo utente non è stato il solo. Basti pensare che c’è chi scrive: “Ma a te il coronavirus ti scansa? Bah”. E chi invece la butta sullo scherzo con un più simpatico (e interessato): “Vuoi metterti in quarantena con me?”.

Insomma, una semplice capatina sul Monte Bianco è costata una lunga serie di commenti negativi alla povera Diletta Leotta che però, lo sappiamo bene, si starà consolando sulla neve…

foto: Kikapress