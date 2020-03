Diletta Leotta si sta godendo una vacanza sul Monte Bianco

Diletta Leotta ha approfittato della pausa campionato per passare qualche giorno sul Monte Bianco, da dove ha postato una serie di fotografie di monti innevati, splendidi momenti di relax e di panorami stupendi. Tutto molto bello se non fosse che tantissimi utenti se la sono presa in malo modo con lei, riempiendola di commenti negativi.

È accaduto ad esempio anche sotto l’ultimo post della showgirl, che si è mostrata a tavola con un bicchiere di vino mentre sullo sfondo il meraviglioso paesaggio alpino dello skyway del Monte Bianco dà bella mostra di sé.

Foto: Kikapress