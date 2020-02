Catena Fiorello bacchetta Sanremo e prende di mira Diletta Leotta

Catena Fiorello critica il Festival di Sanremo e il ruolo delle donne sul palco dell'Ariston. Ecco cosa ha dichiarato la scrittrice siciliana

Il sipario sul Festival di Sanremo è calato ormai da giorni ma la kermesse condotta da Amadeus fa ancora discutere. A riservare commenti poco teneri per la manifestazione che ha battuto ogni record di ascolti è Catena Fiorello. La sorella dei più noti Rosario e Beppe è stata invitata a dire la sua su Sanremo 2020 nel corso di una intervista al Corriere della Sera.

Catena Fiorella critica Sanremo 2020

Il 70esimo Festival di Sanremo doveva essere, nelle intenzioni di Amadeus, un evento dedicato all’universo femminile. Non a caso il conduttore e direttore artistico della kermesse ha voluto accanto a sé sul palco tante donne. Una scelta che è stata accompagnata da gaffe e polemiche e che non è stata apprezzata da Catena Fiorello, sorella del noto showman che ha contribuito al successo del festival.

“La vera modernità sarà quando noi donne non saremo costrette a fare i monologhi per dire: guardate che ci siamo anche noi. Se Rula Jebreal deve raccontare quella bella storia drammatica per attirare l’attenzione, tutta questa parità non c’è” ha dichiarato la scrittrice siciliana.

La sferzata a Diletta Leotta

Allo stesso modo, Catena Fiorello non ha gradito il monologo di Diletta Leotta, siciliana come lei. La conduttrice di Dazn ha portato sul palco un monologo sulla bellezza che a dire il vero non ha lasciato il segno. “Se Diletta Leotta dice che la bellezza è un dono, non aggiunge qualcosa alla buona causa delle donne” prosegue la sorella di Fiorello.

Catena è cresciuta con modelli femminili forti e ribelli, come sua nonna, protagonista del suo libro Picciridda, che sta per diventare un film di cui è sceneggiatrice. “Era una donna modernissima, viveva in Sicilia ad Augusta, girava con la bandana, fumava il sigaro, nel 1931 rimase incinta di un uomo sposato e suo figlio, mio padre, non l’ha cresciuto nell’odio dell’uomo che la abbandonò” ha spiegato.