Chiara Ferragni e il vestito esagerato: quel ‘fazzoletto’ fa scoppiare l’ironia sui social

Chiara Ferragni fa spesso discutere i social per via dei diversi look che ama sfoggiare sui social network: stavolta il suo vestito minimal sembra davvero "esagerato"

Chiara Ferragni fa discutere i social per via di un vestito decisamente minimal che ha deciso di indossare in occasione di una serata fuori. Il look dell’influencer più seguita d’Italia fa divampare la polemica. Ma cosa avrà mai combinato la divina Chiara?

Il vestito minimal di Chiara Ferragni: il top “a fazzoletto”

Andiamo con ordine, Chiara Ferragni ha sfoggiato un look estivo decisamente audace, mostrando ai suoi follower il vestito con il quale ha deciso di passare una serata fuori insieme al marito Fedez e al piccolo Leone. L’abito è in total white ed è composto da una gonna molto ariosa e da un top “a fazzoletto” che copre a malapena il décolleté.

Non c’è dunque da stupirsi se in tanti hanno deciso di criticare la scelta della fondatrice di The Blonde Salad, dicendogliene di tutti i colori.

Il web critica il look della Ferragni: ecco i commenti

Tra chi la critica con un “Bocciata, totalmente”, compare un commento ironico: “Quel top è tenuto dalla speranza di Fedez che non caschi”. In effetti quel vestito indossato da Chiara Ferragni è decisamente minimal e il rischio che voli via sembra molto alto.

Da parte sua, invece, il buon Fedez ha commentato con un divertito “che gnafre” che lascia libero spazio ad ogni immaginazione.

La Ferragni si mette like da sola: ecco la sua risposta alle critiche

Fa però discutere un altro commento, quello di un utente che ha notato che Chiara ha messo “mi piace” al suo stesso post: “Sempre bella, ma perché ti metti i mi piace da sola?”

La risposta di Chiara è epica e strepitosa, capace di lasciare tutti senza parole: “perché il self love è il miglior amore che si possa desiderare”.

Foto: Kikapress