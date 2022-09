Giorgia Meloni babysitter: ‘Ecco la mia vita quando lavoravo a casa di Fiorello’

Giorgia Meloni, babysitter da ragazzina e da grande ministra più giovane della storia repubblicana: al MCS la presidente di Fratelli d'Italia ha parlato del passato ma anche del presente e del futuro

Anche [vip id=”296098″]Giorgia Meloni,[/vip] come i colleghi Luigi Di Maio e[vip id=”7614″] Matteo Salvini [/vip]prima di lei, ha partecipato ad una puntata del Maurizio Costanzo Show, sottoponendosi ad una intervista one-to-one con il conduttore in chiusura di programma: la parlamentare di Forza Italia non ha parlato solo di politica, ma anche di sè stessa e del suo passato, in particolare dei lavori che ha svolto quando era una ragazzina.

Giorgia Meloni babysitter a casa Fiorello: i suoi ricordi

Giorgia Meloni babysitter lo è stata per diverso tempo e uno dei suoi incarichi è stato a casa[vip id=”7495″] Fiorello:[/vip] proprio così, quella che sarebbe diventata la più giovane ministra della storia repubblicana a 18 anni faceva compagnia ad Olivia, la figlia della compagna dello showman siciliano, che all’epoca aveva 4 anni.

La Meloni ne aveva già parlato in diverse interviste, raccontando: “(…) Giocavamo col Lego, non con le Barbie perché io le detesto. E poi guardavamo i cartoni. Cenerentola? Orribile, mettitela te la scarpina di vetro! Io odio il rosa, le principesse e tutta quella roba lì. Poi c’era Pocahontas, altra storia diseducativa dove la protagonista si innamora del conquistatore, mentre io sono per l’autodeterminazione dei popoli”

Giorgia Meloni babysitter doveva essere sicuramente grintosa e divertente: al MCS ha raccolto grandi applausi, ha cantato “Sapore di sale” (il collega [vip id=”7681″]Matteo Renzi[/vip], ospite nella stessa puntata ma in un diverso momento, si è cimentato con “La porti un bacione a Firenze”) ed ha parlato della figura della donna in Italia, ancora discriminata nei posti di potere soprattutto quando e se diventa mamma.