Chiara Ferragni: nuova polemica su di lei

Non c’è da stupirsi se in tanti hanno deciso di criticare la scelta della fondatrice di The Blonde Salad, dicendogliene di tutti i colori. Tra chi la critica con un “Bocciata, totalmente”, compare un commento ironico: “Quel top è tenuto dalla speranza di Fedez che non caschi”. In effetti quel vestito indossato da Chiara Ferragni è decisamente minimal e il rischio che cada sembra molto alto.

foto: Kikapress