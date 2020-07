Chiara Ferragni copia Belen Rodriguez? Il post uguale su Instagram: ‘Il meglio che ho fatto’

Chiara Ferragni "copia" Belen Rodriguez su Instagram? A distanza di poche ore, le due hanno pubblicato dei post molto simili sui figli. Quale sarà la verità?

Chiara Ferragni e Belen Rodriguez sono sempre state tra le persone più seguite di Instagram ma, stalvolta, tra le due c’è stata una sorta di copia che ha fatto storcere il naso a molti. Proprio così: la showgirl argentina ha pubblicato un post su Instagram che, nel giro di alcune ore, è stato “preso in prestito” anche dalla Ferragni. Ma come mai c’è stato questo inaspettato plagio? E, soprattutto, cosa si saranno copiate?

LEGGI ANCHE: — Belen, il figlio Santiago fa un disegno incredibile: guarda il ritratto realizzato

Chiara Ferragni copia Belen Rodriguez su Instagram

Andiamo con ordine. Belen Rodriguez ha pubblicato su Instagram una foto del figlio di 7 anni, Santiago. Nell’immagine, il bambino, avuto con Stefano De Martino nel 2013, appare con una maglietta bianca mentre mangia un biscotto.

Senz’altro bellissima e affettuosa la didascalia scritta dalla mamma nella caption della foto: “Lo mejor que he hecho”, che in spagnolo vuol dire “il meglio che ho fatto”.

Tutto molto bello se non fosse che, dopo circa 4 ore, Chiara Ferragni non abbia pubblicato un post che sembra praticamente la copia carbone di quello di Belen Rodriguez.

La fashion blogger ha postato un’immagine del figlio Leone, che indossa una maglietta bianca. La frase allegata, stavolta, è in inglese e recita: “Best thing I’ve ever created”, letteralmente “la cosa migliore che abbia mai creato”.

Fino a che punto il post della Ferragni è ispirato a quello di Belen?

Suona familiare? Difficile non dire di sì, dato che il post è praticamente lo stesso di Belen, con Leone al posto di Santiago.

Insomma, un plagio inaspettato, quello messo in atto da Chiara Ferragni, che sembra almeno aver preso una certa ispirazione dal post di Belen Rodriguez. Si tratterà di una coincidenza o di un gesto voluto? E la showgirl argentina lo avrà scoperto?

Foto: Kikapress