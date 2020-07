Caterina Balivo parte con la famiglia per la Sicilia e mostra la foto su Instagram, ma il marito ha le cuffie alla guida ed è il putiferio

Tempo di vacanza per Caterina Balivo che si immortala in auto mentre parte per la Sicilia con tutta la famiglia. Lo scatto, però, ha sollevato un polverone tra gli utenti: il marito della conduttrice è al volante con indosso delle cuffie. Una palese violazione del codice della strada che ha suscitato le critiche dei fan.

Caterina Balivo e le critiche per le cuffie del marito

Probabilmente, Caterina Balivo non immaginava che quella foto avrebbe creato tutte queste polemiche. Ma vedere le cuffie in testa a Guido Maria Brera mentre guida l’automobile, non è piaciuto a molti. Così, lo scatto condiviso su Instagram che voleva essere l’annuncio dell’inizio delle vacanze, si è trasformato in una calamita di critiche.

“Aspettavo questa partenza dal giorno del mio compleanno. Poi sappiamo tutti quello che è successo, sembrava impossibile partire e invece… Da stasera starò con tutta la mia famiglia. Un po’ di ansia per il volo c’è ma già so che appena decollati sarà andata via” scrive la conduttrice.

Ma se da una parte qualcuno era interessato solo a sapere la meta delle ferie di Caterina – la Sicilia, appunto – altri hanno puntato il dito contro il marito, reo di dare il cattivo esempio in auto. Tra l’altro con i due figli piccoli seduti sul sedile posteriore.

I commenti dei fan e le repliche di lei

“Tuo marito guida con le cuffie ???” ha chiesto ad esempio qualcuno particolarmente sorpreso. “No, era solo per quei 5 minuti” si è affrettata a rispondere Caterina Balivo.

“Non è un bell’esempio, andrebbe ritirata la patente” aggiunge un altro utente a cui la conduttrice replica: “Tranquillo, è tutto sotto controllo”.

C’è poi anche chi prova a smorzare i toni e ironizza: “Tuo marito ha le cuffie per non sentirti?”, strappando una risata all’ex padrona di casa di Vieni da Me.