Caterina Balivo parte per la Sicilia con tutta la famiglia

Probabilmente, Caterina Balivo non immaginava che quella foto avrebbe creato tutte queste polemiche. Ma vedere le cuffie in testa a Guido Maria Brera mentre guida l’automobile, non è piaciuto a molti. Così, lo scatto condiviso su Instagram che voleva essere l’annuncio dell’inizio delle vacanze, si è trasformato in un crogiolo di critiche.

Foto: Kikapress