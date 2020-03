‘I piatti te li fa tuo marito?’: Caterina Balivo criticata per la foto social

Caterina Balivo prende il sole in terrazza, ma una fan commenta e tira in ballo il marito. Ecco cos’è successo alla conduttrice di ‘Vieni da me’.

Caterina Balivo ha una lunga serie di fan sui social network e, come sappiamo bene, la conduttrice campana ama farsi ritrarre per i suoi follower: stavolta però sulle sue foto si fa riferimento al marito, Guido Maria Brera, tirato in ballo così, di punto in bianco, senza entrarci granché… ma cosa sarà mai accaduto sul profilo Instagram della padrona di casa di Vieni da Me?

La Balivo su Instagram: “Sole baciami tu”

Andiamo con ordine. La conduttrice ha pubblicato una foto nella quale si gode il sole sulla terrazza di casa, lasciando un simpatico messaggio a tutti i suoi fan.

“Sole baciami almeno tu! – ha scritto la bella Caterina – i bambini guardano ‘La Città Incantata’ ed io leggo gli ultimi capitoli del libro di Annie Ernaux ‘Gli anni’. E a proposito di libri alle h 18:00 con mio marito faremo un annuncio in diretta dal mio account IG in collegamento con lui. A dopo!!! E voi cosa state facendo?”

Lo strano commento della fan di Caterina Balivo tira in ballo il marito

Insomma, un messaggio molto semplice, quello scritto dalla Balivo, ma che ha visto comparire uno strano commento…

“I piatti a te chi li fa, tuo marito?”, ha infatti scritto una fan, stupita dal fatto che, subito dopo pranzo, Caterina Balivo stia tranquillamente in terrazza a prendere il sole…

Un messaggio che non poteva evitare di attrarre l’attenzione della conduttrice, che difatti ha replicato piuttosto seccata: “ma scusa, 10m si lavano e va in lavastoviglie”. Una risposta piccata che ha subito trovato l’appoggio di tantissimi fan.

Quello che però in molti forse non sanno è che per meglio trascorrere questi giorni di quarantena, Caterina Balivo ha avviato “My Next Book”, una diretta Instagram nella quale parla di libri proprio insieme al marito… Parleranno anche di come lavare i piatti?

foto: Kikapress