Belen Rodriguez, la foto all’aperto nella zona rossa scatena polemiche: lei risponde piccata

Belen Rodriguez va al parco con il figlio Santiago senza mascherina nonostante la zona rossa: il web la assale con una nuova polemica.

Belen Rodriguez finisce dritta in una polemica per aver in qualche modo violato i termini del lockdown e della zona rossa: ma cosa avrà mai combinato la celebre showgirl argentina? E perché mai il popolo del web si sarà così risentito nei suoi confronti?

Belen Rodriguez all’aperto in zona rossa senza mascherina

Andiamo con ordine. Come prima cosa, Belen Rodriguez – pur vivendo a Milano in piena zona rossa – ha pubblicato alcune foto mentre è all’aperto, ovviamente senza mascherina.

“Collezionando belle giornate – ha scritto sui social – occupando la mente con pensieri positivi, sorridendo anche se qua fuori c’è un gran casino. Spero che tutto ciò passi presto, spero che tutti voi stiate bene. Vi abbraccio”.

Santiago de Martino al parco senza mascherina: la polemica

Poi, però, Belen ha addirittura postato un video del figlio Santiago che gioca al parco con altri bambini, correndo con la mascherina sotto il mento.

Inutile dire che la polemica ha cominciato a montare, con tantissimi follower della showgirl che si sono accalcati per criticarla per aver mostrato se stessa e il figlio senza addosso alcuna protezione.

“Meglio stare a casa se si può”, ha subito scritto un utente. Un altro prende di mira il fatto che Santiago (nato nel 2013, e quindi di 7 anni) non ha la mascherina: “sopra i 6 anni mascherina anche all’aperto sennò è tutto inutile”.

Qualcun altro non usa mezzi termini e scrive: “questi ballano ancora la macarena”.

Veronica Cozzani risponde piccata alle polemiche su Belen e Santiago

Un’altra persona ha invece scritto “zona rossa, in realtà, non è consentito uscire, si dovrebbe uscire solo per esigenze”, ottenendo la risposta piccata di Veronica Cozzani, mamma di Belen Rodriguez, che ha risposto: “Anche per fare sport! Vicino casa tua!”.

Inutile dire che gli utenti di Instagram non hanno apprezzato il commento, tanto da aver risposto in maniera ancora più piccata. “Ma vicino casa non significa ‘ci togliamo la mascherina’”, ha scritto uno. E infine: “Quello non è sport e comunque se devi fare sport e sei nella zona rossa, devi farlo individualmente. Comunque la mascherina deve indossarla”.

Foto: Kikapress