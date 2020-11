Belen Rodriguez va al parco con il figlio Santiago, ma è in zona rossa

Un’altra persona ha invece scritto “zona rossa, in realtà, non è consentito uscire, si dovrebbe uscire solo per esigenze”, ottenendo la risposta piccata di Veronica Cozzani, mamma di Belen Rodriguez, che ha risposto: “Anche per fare sport! Vicino casa tua!”.

Inutile dire che gli utenti di Instagram non hanno apprezzato il commento, tanto da aver risposto in maniera ancora più piccata. “Ma vicino casa non significa ‘ci togliamo la mascherina’”, ha scritto uno. E infine: “Quello non è sport e comunque se devi fare sport e sei nella zona rossa, devi farlo individualmente. Comunque la mascherina deve indossarla”.

LEGGI ANCHE: — Fabrizio Corona sbotta e difende Belen Rodriguez: ‘Mi faceva dannare ma…’

Foto: Kikapress