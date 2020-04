'Cosa hai sulla gamba?', lo strano dettaglio sulla foto di Belen Rodriguez su Instagram scatena la fantasia dei fan

Non c’è foto di Belen Rodriguez che non mandi in delirio i follower su Instagram. La modella argentina, tra l’altro, sembra essere particolarmente apprezzata sia dagli uomini che dalle donne, tant’è che sono molte le fan che la riempiono di complimenti. Di recente, però uno scatto ha sollevato qualche perplessità, scatenando anche della sana ironia. E a commentare il post è arrivato persino Beppe Vessicchio, ma sarà proprio lui?

Belen Rodriguez e lo strano dettaglio sulla foto su Instagram

Ci vuole davvero poco a essere sexy per Belen Rodrigez che esprime una carica sensuale in ogni singola foto che condivide sui social. In una delle più recenti, si mostra seduta a terra con indosso uno dei suoi costumi da bagno, coperta da un vestitino davvero succinto.

La showgirl è stata ricoperta di apprezzamenti, alcuni dei quali anche piuttosto piccanti, come c’era da aspettarsi. Ma a catturare l’attenzione degli utenti, oltre che alla sua evidente bellezza, è uno bizzarro dettaglio che appare sulla gamba. In tanti, infatti si sono chiesti cosa fosse quella strana striscia che attraversava la coscia, come se fosse stata ritoccata per nascondere qualcosa.

La spiegazione

Tra i tanti follower che hanno provato a interrogare Belen Rodriguez su quel particolare bizzarro sulla foto, anche Beppe Vessicchio. “Cos’è quella linea? Buona serata” ha scritto tra i commenti allo scatto, scatenando l’ironia degli altri follower. “Eh, vecchio lupo” gli replicato più di qualcuno, insinuando che il maestro abbia buon gusto in fatto di donne. Come fa notare però un utente, quell’account non è gestito da Vessicchio ma è un profilo unofficial, ovvero non ufficiale.

A fornire la spiegazione, poi è la stessa diretta interessata che chiarisce divertita: “Sono le spalline del vestito”. Nei giorni scorsi, Belen aveva infiammato Instagram con altre sensuali pose in bikini per pubblicizzare il suo brand.