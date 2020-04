La quarantena si fa hot per le VIP!

Scatto sexy anche per Wilma Faissol, la moglie di Francesco Facchinetti. L’obiettivo stavolta è pubblicizzare The Facchinettis, il reality\sitcom dedicato alla famiglia del figlio di Roby Facchinetti (a pagamento su DPlay Plus).

VEDI ANCHE: — La sexy modella completamente nuda su Instagram: guarda la foto bollente diventata virale

foto: Kikapress