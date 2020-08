Aurora Ramazzotti commenta la vecchia foto con la madre in bikini e replica a Selvaggia Lucarelli: "Non lo auguro a nessuno"

Chanel Totti come Aurora Ramazzotti. La figlia tredicenne di Francesco Totti e Ilary Blasi è finita in copertina su Gente, con il lato B in primo piano. Una foto che ha sollevato l’ira dei genitori e una rumorosa polemica, provocando l’intervento anche dell’Ordine dei Giornalisti. Selvaggia Lucarelli, però, ricorda che lo stesso accadde 9 fa con la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, paparazzata in bikini con la celebre madre su Oggi. E Aurora, che ben ricorda quell’episodio, risponde alla giornalista del Fatto Quotidiano.

Aurora Ramazzotti ricorda quel triste episodio

Selvaggia Lucarelli butta benzina sul fuoco sulla vicenda dei minori in copertina sui settimanali di gossip e dopo la foto di Chanel Totti ricorda un’altra vicenda simile, che però fece meno rumore.

“Estate 2011, Aurora Ramazzotti aveva 15 anni. Nessuno fiatò. E la lista sarebbe lunga” scrive la giornalista condividendo un vecchio scatto del settimanale Oggi. Nella foto compaiono Michelle Hunziker e la figlia avuta da Eros Ramazzotti, al mare, con lo stesso bikini. Entrambe sono ritratte di spalle con il fondoschiena in evidenza.

Nella querelle, si inserisce la diretta interessata, che nelle sue IG Stories scrive: “Non erano tempi social, per questo ‘nessuno fiatò’. Non credo che solo perché nessuno si è ribellato all’epoca debba normalizzarsi oggi una cosa che è sbagliata”. Poi ammette: “Questa cosa (come tante altre analoghe) ha inciso indelebilmente sulla mia crescita e non auguro a nessuno di passare quello che ho passato io. Ne sto pagando i conti ancora adesso”.

Pronta la replica di Selvaggia:

“Cara Aurora, erano già tempi social e nessuno ha scritto che la cosa va normalizzata, è perfino buffo specificarlo. Quello che colpisce è che si deleghi ai social il dovere di indignarsi e di sensibilizzare. Il giornalismo, nel 2011, esisteva già da un po’. Nessuno ritenne necessario dire qualcosa. Nessuna polemica, solo una riflessione”.

Cosa è successo con Chanel Totti

Aurora Ramazzotti all’epoca era minorenne, esattamente come lo è oggi Chanel Totti. Per questo Ilary Blasi e Francesco Totti si sono molti indignati dopo aver visto la figlia in copertina su un settimanale. Gli occhi della bambina erano pixelati ma il suo lato B era in prima piano.

La conduttrice ha parlato di un “problema sempre più evidente della sessualizzazione e della mercificazione del corpo delle adolescenti”.

Lo scatto ha creato malumore sui social e lo stesso Ordine dei Giornalisti ha stigmatizzato l’episodio. Intanto, la direttrice di Gente, Monica Mosca si è detta dispiaciuta e amareggiata.

“Come direttore ho sempre inteso valorizzare le donne e più in generale sostenere i valori della famiglia: era l’intento anche di questa pubblicazione, in cui si è voluto semplicemente ritrarre la famiglia Totti in un momento di normalità. In alcun modo, ovviamente, abbiamo mai inteso uscire da questo obiettivo” ha dichiarato all’Ansa.