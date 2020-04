Anche Chanel Totti è su Tik Tok e in uno dei video pubblicati compare il celebre papà: boom di visualizzazione per lei

Chanel Totti sbarca su Tik Tok e conquista tutti. La secondogenita di Francesco Totti e Ilary Blasi si è iscritta già da tempo sul social network più amato dagli adolescenti, dove hanno debuttato anche diversi Vip. La ragazzina si diverte a realizzare video ironici in cui canta e balla e durante la quarantena nell’inquadratura fanno capolino anche il celebre papà e gli altri componenti della famiglia.

Chanel Totti reginetta di Tik Tok

Sulla sua pagina Tik Tok, Chanel Totti si sta sbizzarrendo nelle ultime settimane. Complice l’isolamento forzato cui tutti siamo costretti a causa delle misure di contenimento del Covid19, la 12enne sta deliziando gli utenti con tanti video musicali.

Si mostra in casa, nella sua cameretta o in compagnia “virtuale” di alcune amiche, mentre balla e finge di cantare, ottenendo una certa approvazione da parte degli altri iscritti. I suoi follower intanto stanno aumentando vertiginosamente tanto da aver superato persino un’influencer famosissima come Giulia De Lellis.

Se i fan di Chanel solo oltre 21 mila, quelli di Giulia sono fermi a 14mila. Boom anche di apprezzamenti: i video della figlia di Totti hanno ottenuto fino ad oggi più di 444 mila like, rispetto ai ‘miseri’ 7239 mi piace della De Lellis.

Il video con papà

Il video più visto nelle ultime settimane sulla pagina Tik Tok di Chanel Totti? Quello in cui si esibisce con quasi tutta la famiglia. Nei giorni scorsi infatti la ragazzina ha condiviso una clip in cui canta e balla con il papà, che tiene in braccio la piccola Isabel. Nell’inquadratura poi appare anche il fratello maggiore Christian, mentre non si vede la mamma, Ilary Blasi.

La conduttrice Mediaset è apparsa spesso sui social con i figli e sono molte le foto di famiglia pubblicate ad esempio su Instagram da lei stessa o dal marito. Già allora, la giovane Chanel aveva fatto colpo sui fan della coppia.