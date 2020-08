Chanel Totti come Aurora Ramazzotti. La figlia tredicenne di Francesco Totti e Ilary Blasi è finita in copertina su Gente, con il lato B in primo piano. Una foto che ha sollevato l’ira dei genitori e una rumorosa polemica, provocando l’intervento anche dell’Ordine dei Giornalisti. Selvaggia Lucarelli, però, ricorda che lo stesso accadde 9 fa con la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, paparazzata in bikini con la celebre madre su Oggi. E Aurora, che ben ricorda quell’episodio, risponde alla giornalista del Fatto Quotidiano.

Foto: Kikapress