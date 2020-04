Antonino Cannavacciuolo peso, lo chef dimagrito si mostra su Instagram: ‘Sei sciupato’

Lo chef Antonino Cannavacciuolo compare su Instagram e in molti notano che ha perso peso. Come ha fatto? Avrà seguito qualche dieta particolare?

Antonino Cannavacciuolo è senza ombra di dubbio uno degli chef più famosi d’Italia. Conduttore di Cucine da Incubo e giudice di MasterChef Italia, i fan lo hanno sempre apprezzato per la sua spontaneità e da una simpatia ispirata anche dalla sua mole. Tuttavia, in un recente video comparso su Instagram, il buon Antonino è parso dimagrito, rivelando al mondo di aver perso peso durante la quarantena. Starà seguendo una dieta?

LEGGI ANCHE: — Carlo Cracco, sapete quanto costa un pranzo da asporto dello chef? Ecco il prezzo di un menù consegnato a casa dallo chef

Antonino Cannavacciuolo dimagrito su Instagram: “e la panza?”

Andiamo con ordine. Il 16 aprile lo chef ha compiuto 45 anni. In occasione di questo suo compleanno, quindi, Antonino Cannavacciuolo si è mostrato su Instagram in cucina mentre prepara la pizza con l’aiuto del figlioletto: è stato là che molti hanno notato che è notevolmente dimagrito.

Tra uno “Chef, è un po’ sciupato: che sta succedendo?” e un ben più ironico “Chef, e la panza?”, l’argomento di discussione sembra essere solo quello.

La dieta di Cannavacciuolo: come ha perso 20 kg

In realtà, Antonino Cannavacciuolo ha rischiato di ammalarsi di diabete e colesterolo e per questo motivo ha deciso di perdere peso, seguendo una dieta che, in realtà, è stata un vero e proprio cambio di stile di vita, facendolo già dimagrire di circa 20 kg.

Come dichiarò a Vanity Fair qualche tempo fa, lo chef si concede un pranzo leggero (“due broccoletti e un filetto di branzino”). Poi, dopo le quattro del pomeriggio, non mangia più zuccheri, ha ridotto i carboidrati e non tocca pane. Mentre a cena mangia soltanto verdure.

Il segreto, però, è anche il tempo libero, perché la noia può portare a mangiare. Lui ha risolto in un modo molto semplice: “Faccio una partitella, cammino, vado a fare una corsa. Perché l’attività fisica non ti fa allungare la mano per prendere quel bigné in più”.

Insomma, la dieta per perdere peso di Antonino Cannavacciuolo non è un segreto: è uno stile di vita sano!

Foto: Kikapress