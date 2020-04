Lo chef Cannavacciuolo notevolmente dimagrito

In questa delicata fase, gli chef non smettono di sperimentare, nemmeno se stellati. Ad esempio Carlo Cracco ha messo appunto un nuovo menù per il pranzo del fine settimana, rigorosamente in delivery solo su Milano Città.

Il pasto completo comprende:

ANTIPASTO: Manzo arrosto in insalata, ricotta di mandorle, pomodoro datterino e ruchetta

PRIMA PORTATA: Ravioli di dentice, zucchine trombetta, menta e limone

SECONDA PORTATA: Polpettone della Domenica, patate novelle, cipolline e salsa alla senape

DESSERT: Monoporzione Crostatina di frutta fresca e crema pasticcera

Il prezzo? 75 euro a persona, che salgono a 117 euro se si vuole aggiungere un aperitivo a base di selezione di salumi abbinati ad una bottiglia di Prosecco Superiore Brut Millesimato.

