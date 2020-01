Antonella Mosetti si mostra completamente svestita: la foto fa boom di like

Fan di Antonella Mosetti impazziti dopo l’ultimo scatto super sexy pubblicato dalla showgirl su Instagram. L’ex ragazza di Non è la Rai ha condiviso una foto in cui appare completamente nuda, risalente a qualche anno fa. Un’immagine che ha scatenato il delirio tra gli utenti del social network.

Antonella Mosetti senza veli su Instagram

La foto che Antonella Mosetti ha pubblicato nel giorno dopo l’Epifania su Instagram è stata scattata all’età di 27 anni, quando decise di posare per un calendario.

LEGGI ANCHE: — Asia Nuccetelli sempre più irriconoscibile: la foto della figlia di Antonella Mosetti lascia a bocca aperta

L’ex gieffina, che è solita condividere scatti provocanti per stuzzicare i fan, appare in tutta la sua statuaria bellezza, completamente svestita. Il corpo unto di olio, per rendere la pelle più lucida, e i capelli bagnati sciolti sulle spalle.

Il lato b è perfettamente in primo piano e lo sarebbe anche l’abbondante décolleté se non fosse che, per evitare di essere censurata, ha applicato una gif a forma di cuore sui seni.

I commenti dei fan

In poche ore, la foto di Antonella Mosetti ha scatenato il delirio sulla sua pagina Instagram presa d’assalto dai fan.

“Con quel fisico fai impazzire il mondo”, “Che spettacolo che sei”, “Che fantastica donna”, “Sempre stata fantastica” sono alcuni dei lusinghieri commenti che inondano il post. C’è anche chi, rimasto estasiato da tanta bellezza, la paragona alle “opere di Leonardo Da Vinci e Raffaello”.

Da quello scatto sono passati ben 17 anni, ma Antonella, oggi 44enne, resta sempre una gran bella donna. Merito anche, come lei stessa ha speso ammesso, di qualche piccolo ritocchino estetico.