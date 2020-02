View this post on Instagram

Vorrei che fosse una canzone a dare un’emozione con insolite parole provo a scrivere di te su di un foglio bianco latte c’è una stella che riflette gli occhi tuoi che dalla culla fanno luce nelle notte poco piu’ di mezzo metro vali tutto gia’ per me ma non sai che per qualcuno io valevo come te tanto amore Vita,qui com incia la tua vita perchè Dio m’ha regalato un amore sconfinato dal pensiero d’un peccato cominciato e mai finito e che porto dentro me ci saro’ io pronto a difenderti dal male farò a pugni con la febbre per non farla mai salire, lotterò contro i dolori per non farti mai soffrire sarò sempre accanto a te, sei vita per me tu sei qualche cosa di speciale sei luce del mio cuore Vedrai le nuvole arrivare poi dissolversi nel sole basterà solo una rondine per far primavera sarò io l’amico vero per giocare insieme a te troverai qualcuno al mondo che ti parlerà di me….. #vita#mia#bellezza#unica#tiamo#blonde#girl 💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎