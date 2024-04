Il primo album è stato Cinematic con un tuffo nel mondo del cinema, esplorato con composizioni originali e libere riletture di celebri temi di colonne sonore. Il disco uscito a Novembre 2020 in formato CD come allegato al libro 40 anni da Litfiba (Arcana Editrice), vede la collaborazione di 15 musicisti italiani e internazionali, alcuni dei quali anche nel ruolo di co-compositori. Nel Maggio del 2021 è stato pubblicato in doppio LP (in due versioni, vinile marmorizzato e trasparente) e reso disponibile per il download/streaming digitale. Ghigo Renzulli sta ora completando Sound Of Joy e sono previste uscite periodiche di singoli a due brani in formato cd (come accadeva con i vecchi 45 giri); dopo il primo volume Exotica/Abusey Junction, pubblicato nel 2023, è ora la volta del secondo capitolo Circus/Hermosa.



No-Vox è nato nel 2018 come progetto puramente strumentale: al suo interno Ghigo Renzulli ha voluto incanalare la sua esperienza di artista, libero di muoversi tra diversi generi musicali (rock, blues, folk), preservando e sviluppando il riconoscibile sound Litfiba, suo marchio di fabbrica. La nuova uscita è un cd singolo concepito come un vecchio 45 giri, con la side A e la side B: Circus è un brano che prende ispirazione dalla tradizione della musica popolare italiana e che Ghigo descrive così … “L’idea iniziale è stata quella di combinare il ritmo folk di una tammurriata napoletana con armonie, melodie e sonorità rock. Un esperimento che ha creato un brano molto particolare e ‘fuori dalle righe… L’aggiunta di strumenti poco comuni, come ad esempio il basso tuba, contribuisce a creare una marcata e gioiosa atmosfera circense. Il brano è il risultato di una fusione tra tradizione e modernità...” Il videoclip è stato realizzato volutamente senza l’uso di immagini di animali.

Hermosa è un brano molto diverso, con atmosfere sensuali, alternate a passaggi più dinamici ed energici. Su questo secondo brano, Ghigo ha dichiarato … “Nel mio immaginario, questo brano descrive un rapporto di coppia con i suoi vari momenti di gioia e allegria ma anche di discussione e un pizzico di inquietudine …” L’uso del sax e del piano, quasi in risposta all’inconfondibile chitarra di Ghigo, rendono perfettamente l’idea della complementarietà di due anime.