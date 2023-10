Irritato dall’eliminazione dei suoi Animaux Formidable, il giudice si lascia andare a critiche decisamente colorite

Sono appena iniziati i live di X Factor e Morgan è già entrato a gamba tesa sui giudizi dei colleghi, sia di persona che sui social: irritato per l’eliminazione del suo gruppo, gli Animaux Formidable, il cantante si è lasciato andate ad un lungo sfogo su Instagram, seguito anche da risposte ai commenti dei fan decisamente senza peli sulla lingua.

Nel post Morgan si scaglia contro la tendenza “omologatrice, trappatrice, rappazzista, imitazionica, radiofonicatrice, mainstreamante, spotifosa, standardizzata, conformista, precisinettinininettina (?), borghesotta, individualistica”, in un trionfo di neologismi che in realtà ha come obiettivo i colleghi di scranno, rei di aver eliminato il suo gruppo salvando Asia.

Già durante il live gli strali di Morgan erano piovuti contro la scelta di Ambra, che per Matteo Alieno ha proposto la hit “Bellissima” di Annalisa: “Sono alieno io a questa situazione. Tu potresti cantare di tutto, hai cantato un pezzo che io manco conosco, che mi sembra di una banalità incredibile. Non mi sembra niente di che, dal punto di vista armonico non esiste (…)”, ha detto Morgan durante il suo giudizio all’esibizione. Sempre contro Ambra, più tardi, un nuovo scatto d’ira: “Ambra, lasciati spiegare: era banale la canzone che hai scelto, armonicamente inesistente. Sai cos’è un Do Maggiore? Sì? Me lo spieghi?”, ha incalzato Morgan, in quello che è sembrato a tutti gli effetti un mansplaining in salsa musicale.

La critica di Ambra sulla batteria fuori tempo degli Animaux Formidable non è proprio andata giù a Morgan che, rispondendo ad un commento sotto il suo post, non le manda di nuovo a dire.

I live sono appena iniziati, l’atmosfera è già rovente e Morgan sembra andare facilmente fuori dai gangheri: una situazione che ricorda vagamente quella che, a X Factor ancora da iniziare, aveva spinto molti a mettere in discussione il suo stesso ruolo nel talent.