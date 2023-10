Morgan si sta prevedibilmente facendo notare ad X Factor: conosciamo meglio il genio con qualche curiosità anche sulla vita privata

Marco Castoldi, noto come Morgan, è un artista eclettico del panorama musicale italiano, personaggio televisivo roboante al momento impegnato come giudice ad X Factor 2023: conosciamolo meglio attraverso qualche curiosità.

Oltre alla sua carriera musicale di successo, le liti con Bugo, Selvaggia Lucarelli e altri, Morgan è anche una figura affascinante nella sua vita privata, con una storia familiare e personale intrigante ma estremamente dolorosa.

La perdita del padre a 15 anni

Come ha raccontato lo stesso artista in una intervista al Corriere della Sera, Morgan perse il padre – un falegname indebitatosi per la sua famiglia – quando aveva solo 15 anni, mentre la sorella Roberta 16. “Era un falegname. Non sapeva gestire gli affari. Si indebitò. Ma non ebbe il coraggio di rivelarci la sua difficoltà. Così si è tolto la vita. Lui aveva 46 anni, io 15, mia sorella Roberta 16. Tutti i giorni la portavo a scuola sulla canna della bicicletta: due chilometri, da casa al liceo Zucchi di Monza. Quella mattina papà si avvicinò alla finestra e ci fece ciao con la mano. Non era sua abitudine, e la cosa mi colpì. Lo trovarono nel parco di Monza. In tasca aveva il biglietto di un negozio di strumenti musicali: era andato a informarsi sul costo di una batteria Korg per me”.

Il poliglotta della musica

Morgan è un vero e proprio poliglotta musicale: oltre a cantare in italiano, Marco Castoldi è noto per aver composto e cantato brani in altre lingue, tra cui l’inglese, il francese e lo spagnolo. La sua abilità nel creare musica in diverse lingue è così testimone della sua versatilità e del suo amore per la sperimentazione.

Morgan poeta: la curiosità poco famosa

Non solo attivo e gran conoscitore della musica tutta, Morgan è anche un poeta e ha pubblicato una raccolta di poesie dal titolo “Parole d’amorgan“, che rivela la sua profonda sensibilità e creatività nel ‘grafo-linguismo’.

«Il mio amore è volontario / è volontà di potenza» ricorda il filosofo Nietsche, «verrà l’estate e avrà il tuo gusto» fa eco a Pavese.

Il genio musicale si manifesta precocemente

Curiosissimo e spronato dalla madre Luciana, Morgan si avvicina prestissimo alla musica: a 6 anni inizia a suonare la chitarra, a 8 il pianoforte, già a 9 si appresta a comporre le prime melodie e canzoni, poi a 17 si dedica al basso elettrico diventando il pioniere dell’elettronica in Italia

Con X Factor Morgan entra nel Guinness dei Primati

Grazie alla sua partecipazione a X Factor Italia, è entrato nel Guinness dei primati per essere stato il giudice di talent show che ha vinto il maggior numero di talent nel mondo. Ha infatti vinto cinque delle edizioni a cui ha preso parte trionfando con gli Aram Quartet, Matteo Becucci, Marco Mengoni, Chiara Galiazzo e Michele Bravi. Cosa succederà ad XF 2023?

Foto: Kikapress