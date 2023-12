Lo sciopero a Hollywood, l’Intelligenza Artificiale, l’incontro con la Regina Elisabetta: Woody Allen ospite a ‘Che Tempo Che Fa’.

È stata una lunga intervista quella che Woody Allen ha rilasciato in collegamento con Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa. Il regista Premio Oscar ha infatti parlato di cinema ma anche di attualità, commentando ad esempio lo sciopero di Hollywood e i rischi dell’intelligenza artificiale nel mondo dell’intrattenimento. «Non sono ottimista. – commenta Woody Allen sullo sciopero di attori e sceneggiatori – Oggi i film si guardano sullo schermo di casa, ma sarebbe meglio andare al cinema in queste sale con tanta gente. Di modo che possa essere un’esperienza sociale invece che sedersi sul divano a casa o guardarseli dal letto della propria camera. Pare che il cinema vada in questa direzione e io non è che sia proprio a favore».

Woody Allen a Che Tempo Che Fa: l’Intelligenza Artificiale nel cinema

Attualissimo anche il tema dell’Intelligenza Artificiale. «Credo che quando parliamo di IA e di come la riportiamo al cinema sia una roba terribile. – dice il regista – Senza un permesso da parte degli attori o delle attrici… Non si dovrebbero usare immagini loro senza averne un consenso previo. Questa era una delle problematiche affrontate in questo sciopero. Non credo che l’IA possa sostituire chi scrive, ma le immagini degli attori sì, può sostituirle».

Allen scherza poi sull’incontro con la Regina Elisabetta II («Ho cercato di non essere un cretino davanti a lei», ironizza) e sulla sua carriera cinematografica. «Sono stato fortunatissimo, fare film è bellissimo. – dice a Fabio Fazio – Se non avessi fatto film avrei fatto un lavoro qualsiasi: il tassista, l’ascensorista, il postino… Purtroppo non sono andato a scuola, ho fatto un anno e poi mi hanno buttato fuori dal liceo. Avrei fatto consegne a domicilio!».