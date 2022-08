Le piscine naturali ad un’ora da Milano: un paesaggio meraviglioso da vedere

Avete mai sentito parlare delle piscine naturali che si trovano vicino Milano? Si chiamano Marmitte De Giganti e sono una meraviglia

Anche Milano racchiude in sé un luogo incantato dove chi si trova da quelle parti deve assolutamente visitare. Stiamo parlando delle piscine naturali che si trovano proprio ad un’ora dalla capitale della moda, conche scavate dal fiume Ogna situate a Valzurio, frazione di Oltressenda Alta, provincia di Bergamo.

Una passeggiata tra la natura vi farà raggiungere posti strepitosi ed infine le Marmitte dei Giganti. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Le piscine naturali, curiosità e come arrivarci

Per raggiungere le piscine naturali chiamate Marmitte dei Giganti esistono due percorsi diversi se si parte da Valzurio. Per quanto riguarda il primo si tratta di una strada in mezzo al bosco che segue il torrente Ogna, il secondo comprende invece una strada sterrata ma comoda.

Il primo percorso, infatti, è suggestivo ma non è per tutti: esso prevede attraversamenti di guadi, sentieri poco lineari fino ad arrivare alle Baite del Moschel. Il tutto nel giro di due ore.

Una volta arrivati a destinazioni, però, lasciatevi trasportare dalla bellezza del paesaggio unico al mondo dove il silenzio domina i verdi prati che vi si estendono. Avvicinandosi alle piscine, verrete a contatto con una gelida corrente che si allontana di poco dallo zero termico.

Dopo aver percorso il sentiero principale per altri 5 minuti e, dopo aver attraversato un ponticello, vi troverete a destinazione e avrete davanti a voi le Marmitte dei Giganti, scavate nella roccia dalle acque limpide, chiare e gelide del torrente Ogna.

Lasciatevi trasportare dalle bellezza e meraviglia di un paesaggio suggestivo e non ve ne pentirete. Si tratta di un’esperienza strepitosa da fare in una giornata di primavera o estate, che non richiede troppo impegno ma lascia il segno. Provare per credere.

