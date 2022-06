La foresta dall’atmosfera fiabesca a pochi km da Milano: il percorso sensoriale da provare con i bambini

In cerca di una meta per fuggire al caldo della città? Vicino Milano si trova una foresta meravigliosa adatta a tutti

A pochi chilometri da Milano si trova una foresta dall’atmosfera fiabesca perfetta per una breve fuga dalla città con i bambini. Si tratta della Foresta Bagni di Masino, a Sondrio: che scegliete di visitarla in primavera quando si risveglia la natura o in autunno quando i toni dell’arancione, l’esperienza è veramente straordinaria.

Un lungo circuito di antiche mulattiere e sentieri, in mezzo a faggi secolari regalano al visitatore l’impressione di essere all’interno di una atmosfera da fiaba. Oltre alle classiche escursioni, qui è possibile provare un percorso sensoriale che conquisterà grandi e piccini.

Si tratta di un sentiero ad anello lungo circa un chilometro, adatto a tutti, che prevede nove tappe. In ognuna di queste troverete dei cartelli illustrativi che vi racconteranno quali animali e quale specie vegetali abitano quella zona. Un corrimano in legno delimita il percorso che si snoda all’interno del bosco e nella radura ai bordi del torrente Masino: una zona perfetta per un picnic, nel rispetto della natura, o anche per una semplice sosta.

Un esperienza straordinaria e immersa alla portata di tutti; il percorso sensoriale è stato infatti pensato da ERSAF con la collaborazione dell’Unione Ciechi e Ipovedenti della Lombardia. Un luogo che merita di essere visitate e che siamo certi saprà conquistarvi. Per info potete consultare il sito ufficiale della Val Masino.

