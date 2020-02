Il canale Youtube della Rai ha oscurato i Pinguini Tattici Nucleari a Sanremo: come mai? Nessuna censura, la spiegazione è probabilmente molto più semplice

I fan dei Pinguini Tattici Nucleari sono rimasti molto male quando, consultando il canale Youtube della Rai, hanno visto che l’esibizione del gruppo nella serata cover era stata oscurata e resa privata: come mai è successo questo?

In effetti, sul canale Youtube della Rai non sono solo i Pinguini ad essere stati “oscurati”: sono diverse le esibizioni non più visibili, ma la motivazione è molto più semplice di quanto appare. Sul web si erano andate a scomodare teorie complottistiche e addirittura si era pensato che c’entrasse qualcosa Cristiano Ronaldo seduto in prima fila, ma in realtà probabilmente si tratta di problemi tecnici legati ai diritti delle canzoni.

Pinguini Tattici Nucleari video scomparso da Youtube

A volte su Youtube si creano problemi legati ai diritti delle canzoni che vengono eseguite nei video: la clip in questione dei Pinguini Tattici Nucleari era un medley di canzoni sanremesi celebri e quindi potrebbe essere sorto un problema di copyright.

dato che la rai ha deciso di fare la stronza eliminando questo capolavoro da youtube io ve lo piazzo qua

Non solo: dietro alla scelta di oscurare alcuni video potrebbe esserci anche una mossa commerciale, per convogliare gli utenti di Youtube su Raiplay (dove il video dei Pinguini è presente) ed aumentare quindi le visite su quella piattaforma.

Molto più remota appare l’ipotesi “complottistica”, che prevede un fantasioso veto di Cristiano Ronaldo, a cui il cantante dei Pinguini Tattici Nucleari ha consegnato una mimosa durante l’esecuzione del brano “Sono solo parole” di Noemi.

Pinguini Tattici Nucleari inarrestabili dopo Sanremo

La band bergamasca è una di quelle che più ha giovato della partecipazione a Sanremo: il loro disco “Fuori dall’hype” è stato certificato disco d’oro dalla FIMI ed è il più venduto fra quelli degli altri concorrenti del Festival. Ora i Pinguini hanno iniziato un mini tour invernale, ma siamo certi che anche quest’estate non mancheranno di portare la loro musica in giro per l’Italia!