Youtube, Rai cancella il video dei Pinguini Tattici Nucleari a Sanremo? Ecco la verità

I fan dei Pinguini Tattici Nucleari sono rimasti molto male quando, consultando il canale Youtube della Rai, hanno visto che l’esibizione del gruppo nella serata cover era stata oscurata e resa privata: come mai è successo questo?

In effetti, sul canale Youtube della Rai non sono solo i Pinguini ad essere stati “oscurati”: sono diverse le esibizioni non più visibili, ma la motivazione è molto più semplice di quanto appare.

fonte: Youtube