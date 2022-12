Per un Natale che sia sostenibile: le idee amiche del pianeta

Legambiente ci aiuta a trovare ottime soluzioni per il menù, i regali e anche gli addobbi di un vero Natale ecofriendly

A Natale siamo tutti più buoni ed è necessario iniziare ad esserlo anche con il nostro bistrattato Pianeta: fuori da ogni retorica, ci si avvicina a grandi passi alla festa più consumistica dell’anno ed è buona norma cercare di contenere gli effetti collaterali, pur senza togliere nulla alla festa e al suo significato sociale e religioso.

Arrivano da Legambiente alcuni consigli per un Natale più sostenibile: dai regali al menù fino agli addobbi, fare scelte diverse si può (e si deve).

Per il pranzo e la cena di Natale, ma anche come regalo al posto del solito cesto, si possono scegliere le confezioni di Legambiente e Libera Terra, prodotti d’eccellenza coltivati nei terreni confiscati alle mafie, il cui ricavato va a sostegno delle attività di salvaguardia delle specie a rischio e minacciate nelle aree di Legambiente Natura, come il Camoscio Appenninico, l’Orso Bruno Marsicano e la rara Orchidea Scarpetta di Venere. Dalle marmellate di Arancia Rossa di Sicilia IGP alla pasta di grano duro biologico trafilata al bronzo, dal vino Giato da uve autoctone della Sicilia occidentale al Ton, dolce da forno con scorzette d’arancia e Olio Extravergine di Oliva.

Per regali che restituiscano al Natale un senso profondo di solidarietà e condivisione, si possono appoggiare le campagne di Legamebiente Tartalove e Save the queen: nel primo caso si adotta simbolicamente un esemplare di Caretta caretta, contribuendo alle spese per l’acquisto di medicinali, cibo e cure veterinarie, ottenendo anche il Certificato di adozione digitale; nel secondo caso sceglierai di sostenere gli apicoltori nell’importante opera di salvaguardia delle api, così importanti per il benessere nostro e del pianeta. Donando riceverai un ringraziamento personalizzato via mail e un e-book sulle api da potere condividere con i propri cari.

Decalogo per un Natale ecofriendly. Anche quest’anno, complice la necessità di risparmiare energia e risorse economiche, il Natale è all’insegna del “fai da te”. Ecco quindi i consigli di Legambiente per contenere le spese delle feste e impattare meno sul Pianeta: