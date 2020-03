Uno "strano" sole su Roma è stato filmato e diffuso tramite i social network: per molti è un fenomeno simile al miracolo del sole di Fatima

Un video pubblicato sulla pagina dei Papaboys sta sollevando molte reazioni in rete, soprattutto fra i cattolici: il video è stato girato nei pressi di San Pietro nella mattinata di mercoledì e mostra un sole che secondo alcuni è “anomalo”.

Il sole che appare nel video, secondo l’interpretazione data da chi guarda, sarebbe molto grande e ricorderebbe un ostia: un fenomeno simile a quello osservato a Cova da Iria il 13 ottobre del 1917, passato alla storia come il “Miracolo del Sole”.

Miracolo sole Vaticano, come a Fatima?

In queste ore il video diffuso sulla pagina Facebook dei Papaboys sta facendo il giro del web: ovviamente il fenomeno ad occhio nudo era molto più visibile (secondo chi era presente), mentre dalle immagini su schermo si può notare un sole molto nitido e intorno una sorta di “aureola”, un cerchio molto ben definito e visibile ad occhio nudo.

Molti cattolici hanno voluto vedere in questo sole un segnale rassicurante, altri hanno fatto notare, nei commenti, che si tratta di un fenomeno naturale perfettamente spiegabile.

Miracolo del Sole a Cova di Iria

La mente dei cattolici è riandata subito al famoso Miracolo del sole del 1917: il 13 ottobre di quell’anno infatti, nei dintorni della cittadina portoghese di Fatima, le persone radunate a pregare alla Cova da Iria avrebbero visto il disco solare cambiare colore, dimensione e posizione per circa 10 minuti.

Il 13 di ogni mese i credenti si radunavano a Fatima, alla Cova da Iria, per celebrare quel 13 maggio in cui i tre pastorelli Francisco, Jacinta e Lucia avevano visto la misteriosa “signora”, identificata come la Madonna: il 13 ottobre, dopo quel miracoloso fenomeno del sole, le apparizioni si interruppero.

I segni particolari legati al sole sono numerosi: nel 1980, alla Grotta delle tre fontane a Roma, alcune persone riunite in preghiera riferiscono di aver visto strani fenomeni di movimento e colore del sole. Anche alla Grotta delle tre fontane, nel 1947, era stata segnalata un’apparizione mariana. I fenomeni si sono poi ripetuti nel 1980, nel 1985 ed 86.