Sui social spuntano singolari teorie sul coronavirus predetto dalla Bibbia: è un segno della fine del mondo che sta arrivando...

Mentre il mondo sta fronteggiando l’emergenza sanitaria del coronavirus, teorici delle cospirazioni e fondamentalisti religiosi lanciano segnali inquietanti, tirando in ballo persino la Bibbia. Sui social, diversi utenti, infatti, ritengono che l’epidemia scoppia in Cina e diffusasi velocemente in altri Paesi, Italia compresa, altro non sia che un segno dell’imminente Apocalisse. E poi ci sono strane predizioni letterarie che da far venire i brividi.

Coronavirus annuncia l’Apocalisse come descritta nella Bibbia?

Nelle ultime settimane, sui social si moltiplicano diverse teorie complottiste sull’origine del coronavirus e c’è chi sostiene che l’epidemia annuncia la fine del mondo, come descritto nella Bibbia.

In particolare, la diffusione del terribile virus di Wuhan viene associata alle profezie bibliche che fanno riferimento al ritorno del Messia sulla Terra dopo che l’umanità sarà colpita da terribili calamità e catastrofi.

Il coronavirus, dunque, viene associato ai Quattro Cavalieri dell’Apocalisse che segnano l’inizio della fine dell’umanità.

La predizione nel romanzo

Ma del coronavirus non si parlerebbe solo nella Bibbia. Ad alimentare paure e ansie in questo momento così drammatico, arrivano anche gli immancabili complottisti.

C’è chi sostiene, infatti, che lo scrittore Dean Koontz avesse predetto l’epidemia in uno dei suoi libri ben 30 anni fa. Nel romanzo si parlerebbe di un misterioso virus che sarebbe apparso nel 2020 e che, coincidenza più singolare, si chiamerebbe Wuhan 400.

Un’ipotesi di complotto e cospirazione che si sa velocemente diffondendo sui social e che sta facendo interrogare anche personaggi noti, come Francesco Facchinetti: “Dobbiamo preoccuparci?” si chiede il produttore discografico.