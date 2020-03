Uno strano fenomeno nei cieli di Roma

La mente dei cattolici è riandata subito al famoso Miracolo del sole del 1917: il 13 ottobre di quell’anno infatti, nei dintorni della cittadina portoghese di Fatima, le persone radunate a pregare alla Cova da Iria avrebbero visto il disco solare cambiare colore, dimensione e posizione per circa 10 minuti.

Il 13 di ogni mese i credenti si radunavano a Fatima, alla Cova da Iria, per celebrare quel 13 maggio in cui i tre pastorelli Francisco, Jacinta e Lucia avevano visto la misteriosa “signora”, identificata come la Madonna: il 13 ottobre, dopo quel miracoloso fenomeno del sole, le apparizioni si interruppero.